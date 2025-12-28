CUTIE STREET¤Î¸ø¼°X¤«¤é

½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CUTIE STREET¤¬28Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Åß·Î¤¼Ó¡Ê25¡Ë¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Çº¸Â­¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡Ö¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¡°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â­¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÀÅ¤È¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç½Ð±é¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼µ­ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢2ÈÖÁÈ¤ò°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢1ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£

¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û

¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¡°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â­¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¤Ï°ÂÀÅ¤È¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç½Ð±é¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼µ­ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

¢£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×

¢¨ORANGE RANGE¡ßCUTIE STREET¡ßÄ¶¤È¤­¤á¤­¥Ï¡¼¥ÈÀëÅÁÉô¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Î¤ß·çÀÊ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

¢£12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë

TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×

¢£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë

TBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡×

¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤­Â³¤­²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£

²¿Â´¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£