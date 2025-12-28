CUTIE STREET¸Åß·Î¤¼Ó¤¬º¸Â¼óÇíÎ¥¹üÀÞ¡¡¥ì¥³Âç¤Ï¡Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¡×¤Ç½Ð±é
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CUTIE STREET¤¬28Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Åß·Î¤¼Ó¡Ê25¡Ë¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Çº¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¡°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÀÅ¤È¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç½Ð±é¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼µÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢2ÈÖÁÈ¤ò°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢1ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û
¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¡°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï°ÂÀÅ¤È¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç½Ð±é¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼µÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×
¢¨ORANGE RANGE¡ßCUTIE STREET¡ßÄ¶¤È¤¤á¤¥Ï¡¼¥ÈÀëÅÁÉô¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Åß·¤Î¤ß·çÀÊ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
¢£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
TBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£