ガバッと羽織るだけ！【ユニクロ】部屋着見えが回避できる♡「優秀フリースアウター」

あたたかみのあるフリース素材のアイテムは、冬コーデの強い味方。部屋着っぽく見えてしまう悩みを解決するなら、デザインに一工夫あるものを選んでみて。そこで今回紹介したいのは【ユニクロ】のジャケットとカーディガン。洗練されたデザインでサマ見えが狙えるアウターは、冬コーデで手放せなくなるかも。

クールに着こなしやすい！ NEEDLESコラボのフリースジャケット

【ユニクロ】「フリースジャケット」\3,990（税込・セール価格）

【NEEDLES（ニードルズ）】とのコラボで話題を集めたこちら。胸のファスナーがデザインのポイントになっています。ベージュ・パープル・ブラックのカラー展開も相まって、クールに着こなしやすいのが魅力。裾のアジャスターを絞ってコクーンシルエットにすると、女性らしく着られそうです。

大人のきれいめコーデにもマッチするフリースカーデ

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

公式サイトで「暖かく、やわらかく、軽い」「フリースでありながら、きれいめにも着こなしやすい」と紹介されているカーディガン。一見シンプルながら、裾に丸みがあって上品さも感じられます。ノーカラーなのでシャツコーデにも合わせやすく、寒さが厳しい日には上にアウターを羽織ることもできそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M