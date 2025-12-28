¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥óÉÕ¤¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È´¬¤±¤Ð¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë
© Disney
²Á³Ê¡§4,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó40¡ß216cm¡Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸´Þ¤Þ¤º¡Ë
ÉÊ¼Á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îµ¯ÌÓ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¤¹¡ª
ÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÎÐ¤Ê¤É¤ÎÃÈ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬½©Åß¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ý
© Disney
¡ãÁÇºà¥¢¥Ã¥×¡ä
¤·¤Ã¤«¤êµ¯ÌÓ¤µ¤»¤¿¡¢·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö´¬¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤½¤¦¡ù
© Disney
¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¿¥°ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
ÍÍ¡¹¤Ê´¬¤Êý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´é¤¬¤¦¤â¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª
¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È´¬¤±¤Ð¾®´é¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
