ÍµÈ¹°¹Ô¡ÈÉ÷¼Ù¤®¤ß¡É¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÃí°Õ¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¼¼Æâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë28ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤¢¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤òÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ±¤¯!ÍµÈ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¤·¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¤«¤é10Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë²ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×´ØÂÀ¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¾¯¤·É¡À¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡´Ø¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤ÀÌô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢NHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍµÈ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þÂå¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¤¬¡¢´Ø¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤Î¤É¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ìô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£Ç®¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Öµ¢¤ì¤è!¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼¼Æâ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£