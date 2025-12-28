ÂçÀôÍÎ¡¡Ê¡»³²í¼£¤Î¡È¶þ¿«¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡×¡Ö»Å»ö¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶¡ªÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¡»³²í¼£¤Î¡È¶þ¿«¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ê¡»³¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯2¿ÍÎ¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖºÇ¶á¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀô¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÔØâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢±Ç²è¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥Ó¥¶¤ò¼è¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÌÌÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê¡»³¤ÏÅö½é¡¢¸Ä¼¼¤ÇÃóÊÆÂç»È¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¥Ï¥°¤Ç¤â¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀô¤¤¤ï¤¯¡ÖÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ð¤µ¤ì¡¢¿ô¥«½ê¤ÎÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¸å¤í¤Ë¤Ï²¿¿Í¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³¤Î²ñÏÃ¤â´ÝÊ¹¤³¤¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ë°ì¸À¡£Ê¡»³¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢±Ç²è¤ÎÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ëFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¤ÎÎ©¾ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»Å»ö¤Ï¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤À¡ª¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÀô¤â¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀô¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£Ê¡»³²í¼£¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤È¸å¤í¤Ë¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡¢²¿²ó¤â¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê±Ç²è¤Î¡Ë¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ØFIRST¡¡LOVE¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾¯¡¹¥¤¥¸¤êµ¤Ì£¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊ¡»³¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅ¹¤ÎÀëÅÁ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÅ¹°÷¤ËÎä¤¿¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖÃÑ¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£Âç»È´Û¤«¤é¤º¤Ã¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¡»³¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£