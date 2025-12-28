¡ÖÍ³¿¡¢Ï¯´õ¤Î·»µ®Ê¬¡©¡×ÂçÃ«¤¬²óÅú¡¡¡Ö¤¤¤ä¡×´Ø·¸À¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Ë¥ä¥ê¡ÖÆÃ¤ËÍ³¿¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2025¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤ÈÏ¢ÇÆ¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ°À×¤ò¡¢±ÇÁü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä´ÆÆÄ¤Î¾Ú¸À¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò½Ë¤¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎºÝ¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î²÷µó¤ò´î¤Ó¡ÖÍ³¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¯´õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âºÇ¸åÀïÎÏ¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬·»µ®Ê¬Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Ê¥á¤Æ¤ë2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£ÆÃ¤ËÍ³¿¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£