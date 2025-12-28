Ãù¶â150Ëü±ß¡Ö¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ëº£Àî¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×65ºÐ½÷À1¿Í¤ÎÇ¯¶âÊë¤é¤·
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©ºß½»65ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§400Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â150Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§ÉÔÌÀ
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü5075±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¯¶â¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤º¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢Æü¡¹ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö12Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ý¥¤³è¤Ç·î¿ôÀé±ß¤Û¤É¡×²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö³ä°ú¤ä¥»¡¼¥ë¤Ç¿©ÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÀáÌó¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¤ä²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢Í½Äê³°¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤°¤ËÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÄøÅÙ¤Î¤ª¶â¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö»þ´Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£»þ¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Çº£Àî¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤Î´î¤Ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
