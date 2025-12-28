¿Íµ¤·Ý¿Í¡¡¸½ºß¤ÎÃù¶â»Ä¹â¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¿ô»ú¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ¡Ö¾¯¤Ê¤Ã¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ï¥¿¥ê119¡Ê32¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡¡STARTO¡¦ÀÄ³Ø½÷»Ò»²Àï¡ª4¡ß200£í¥ê¥ì¡¼¢¡¤µ¤è¤Ê¤éÄÅÅÄ¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤ÎÃù¶â»Ä¹â¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤òÊüÁ÷¡£¥ï¥¿¥ê¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×½êÂ°·Ý¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥ï¥¿¥Ê¤Ù¤Ï·è¾¡3ÁÈ¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢¥ï¥¿¥ê119¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÍýÍ³¤òÇ®ÊÛ¡£¡ÖËÍ¤é¤¬1ÈÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¾Þ¶âÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢Ãç´Ö¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥²¡¼¥Ë¥ç¡×郄¶¶¡¢·Ý¿Í¤è¤·¤¤ò¸«¤Æ¡Ö¹â¶¶¤â¤è¤·¤¤â¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È»Å»öÍß¤·¤¤¤·¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥ï¥¿¥ê119¤ÎÃù¶â»Ä¹â¤¬6Ëü8000±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤³¤³1¥«·î¤ÎÊ¿¶ÑºÆÀ¸²ó¿ô¤¬200²ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤Ã¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡