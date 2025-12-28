人気アイドルグループの妹ユニット、メンバーの脱退を発表「重大な規約違反が判明」
アイドルグループ・iLiFE!の妹ユニット・iON!は28日、公式Xを更新。メンバーの恋春ねねの脱退を発表した。
【Xより】「重大な規約違反が判明」メンバー脱退を発表したアイドルユニット【全文】
「この度、メンバーの『恋春ねね』におきまして重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます」と発表。「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となり、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後について「明日以降の活動につきましては現メンバーにて予定通り進めてまいります」と伝え「また本件に関しまして、メンバーのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
平素よりiON!を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、メンバーの『恋春ねね』におきまして重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます。
ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となり、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
明日以降の活動につきましては現メンバーにて予定通り進めてまいります。
また本件に関しまして、メンバーのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。
今後とも皆様からの応援の声にお応えできるよう、メンバー・スタッフ一同、心を込めて取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご支援とご声援をよろしくお願いいたします。
