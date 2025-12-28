お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める28日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あのブレーク芸人をチクリと刺す場面があった。

「輝く!有吉レコード大賞」とし、太田プロから10名を超える人気芸人が出演し、歌声を披露する回。そこで「テレビ出演本数ランキング」常連のお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希の出番となった。

有吉は「いろいろとよく見ました」と活躍を称えたが「まさかねこういう“かっこつけ”が、よくお茶の間でやってるなと。何かを捨てて、何かを得たんでしょう」とまさかのコメント。平子は「そんな辛らつな感じで入りますか?今から歌うんですよ」と苦笑していた。

平子は布施明の名曲「マイウェイ」を熱唱したが、有吉は「自己陶酔パターンですね。布施明の圧倒的な歌唱力があるからこそ聴けるのに」といじり続ける。終了後、有吉が「素晴らしい歌声でした!ありがとうございました」と素早く切り上げようとすると、平子は「俺もよく歌えたよ。あんなこと言われながらね!」とツッコミを入れていた。