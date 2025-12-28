¿å¸Í¡¢½©ÅÄ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎDFÈÓÀôÎÃÌð¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡ÖJ1¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï28Æü¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÈÓÀôÎÃÌð¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÀô¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½©ÅÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬°¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍèÇ¯¤Î1.5¥·¡¼¥º¥ó¡¢J2¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÎÀÄ¤Î·Ê¿§¤ò¾ï¤Ë¸«¤¿¤¤¡£
Ëè»î¹ç¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤â¤Ã¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê½©ÅÄ¸©¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÇÌ´¤òÍ¿¤¨¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬³§ÍÍ¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¸©¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯½©ÅÄ¤Ï¹¹¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤è¤êÄ¹¤¤1.5¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£¿å¸Í¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë·È¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢J2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎJ2¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎµîÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯¡£
¿å¸Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Ãç´ÖÃ£¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
J1¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁ°¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤âÁ°¿Ê¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¡£
2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ÈÓÀô¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½©ÅÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬°¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍèÇ¯¤Î1.5¥·¡¼¥º¥ó¡¢J2¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè»î¹ç¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤â¤Ã¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê½©ÅÄ¸©¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÇÌ´¤òÍ¿¤¨¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬³§ÍÍ¤Î¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¸©¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯½©ÅÄ¤Ï¹¹¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤è¤êÄ¹¤¤1.5¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£¿å¸Í¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë·È¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢J2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎJ2¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎµîÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯¡£
¿å¸Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤¿Ãç´ÖÃ£¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
J1¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁ°¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤âÁ°¿Ê¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¡£
2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×