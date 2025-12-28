長崎がMF笠柳翼&FW山崎凌吾との契約更新を発表
V・ファーレン長崎は28日、MF笠柳翼、FW山崎凌吾とJ1百年構想リーグにおける契約を更新したことを発表した。
今季のJ2リーグで笠柳は25試合3得点、山崎は29試合2得点を記録していた。
両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
■MF笠柳翼
「みなさん、J1昇格おめでとうございます!そして、1年間僕たちの背中を熱い応援や声援で押し続けてくれてありがとうございました!
僕が長崎のユニフォームに袖を通して早4年。来年も、慣れ親しんだ街で、V・ファーレン長崎のユニフォームを着てプレーできること、皆さんと歴史を作れるチャレンジができることをとても嬉しく思います。5年目も何も変わらず、大きな夢に向かって、沢山の人から学び、吸収し、僕らしく、常にチャレンジする姿勢で、前に突き進み続けたいと思います!
ファン・サポーターの皆さん、V・ファーレン長崎に関わるすべての皆さんのために、来年も全力で『強く、激しく、美しく』戦っていきます。来年も熱い応援とサポートをよろしくお願いします!新シーズンもユニフォームやタオルもぜひ買ってください!良いお年を!!」
■FW山崎凌吾
「まずは J1昇格おめでとうございます!来シーズンも長崎のユニフォームを着てプレーできることを光栄に思います。今シーズン、昇格を成し遂げることができましたが、長崎でまだまだ戦いたかった選手もいます。そういう選手の気持ち、想いを背負いながら来シーズンも泥臭くプレーしたいと思います。よろしくお願いします!」
今季のJ2リーグで笠柳は25試合3得点、山崎は29試合2得点を記録していた。
両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
■MF笠柳翼
「みなさん、J1昇格おめでとうございます!そして、1年間僕たちの背中を熱い応援や声援で押し続けてくれてありがとうございました!
僕が長崎のユニフォームに袖を通して早4年。来年も、慣れ親しんだ街で、V・ファーレン長崎のユニフォームを着てプレーできること、皆さんと歴史を作れるチャレンジができることをとても嬉しく思います。5年目も何も変わらず、大きな夢に向かって、沢山の人から学び、吸収し、僕らしく、常にチャレンジする姿勢で、前に突き進み続けたいと思います!
■FW山崎凌吾
「まずは J1昇格おめでとうございます!来シーズンも長崎のユニフォームを着てプレーできることを光栄に思います。今シーズン、昇格を成し遂げることができましたが、長崎でまだまだ戦いたかった選手もいます。そういう選手の気持ち、想いを背負いながら来シーズンも泥臭くプレーしたいと思います。よろしくお願いします!」