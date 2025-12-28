¿å¸ÍGK½ÕÌ¾ÎµÀ»¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î¤â¤Î¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï28Æü¡¢GK½ÕÌ¾ÎµÀ»¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿½ÕÌ¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¿Ì¤¨¤ëÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ò¿å¸Í¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤ÎJ1Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î¤â¤Î¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¿å¸Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿å¸Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹!
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¶¯¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×
¡Ö¤Þ¤º2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¿Ì¤¨¤ëÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ò¿å¸Í¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤ÎJ1Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î¤â¤Î¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¿å¸Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿å¸Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹!
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¶¯¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×