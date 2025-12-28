¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¼ç±é¡ªÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÙÇÛ¿®Æü¤Ï¤¤¤Ä¡©¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡©
¿Íµ¤´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¡£±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥°¥¯´ÆÆÄ¤Ç¡¢È¯É½Åö½é¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë°ìºî¡ª
¢£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡©
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ç¤Î¤ß»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÆüËÜÊüÁ÷Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Prime Video¡ÊÆÈÀê¡Ë
¢£¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡©
ËÜºî¤ÏÁ´12ÏÃ¹½À®¡£
Ëè½µ·îÍË¡¦²ÐÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
Âè1ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
Âè2ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè3ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë
Âè4ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè5ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
Âè6ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè7ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
Âè8ÏÃ¡¡2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè9ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
Âè10ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âè11ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
Âè12ÏÃ¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚºÇ½ª²ó¡Û
¢£¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¹â¹»¶µ»Õ¤È¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤àÃËÀ¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£
¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Î³Ø¹»¤ØÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¶µ»Õ¥æ¥ó¡¦¥Ü¥à¡£
Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°ÇÉ¤ÎÃË¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡£
À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢Ä®¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿¿´¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤µ¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯°ìºî¡£
¢£¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ê±é¡§¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë
Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÄ¾¿Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£
¥æ¥ó¡¦¥Ü¥à¡Ê±é¡§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡Ë
ÅÔ²ñ¤Ç¿´¤Î½ý¤òÉé¤¤¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Î¹â¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¶µ»Õ¡£ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¿Íµ¤¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¸¶ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¸«¤ä¤¹¤¤
¡ü¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤âËÉÙ
¡üÅÄ¼ËÄ®¤Î¶õµ¤´¶¤È±ÇÁüÈþ¤¬¡ÈÌþ¤·¡É¤ò±é½Ð
¡ü¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥°¥¯´ÆÆÄºîÉÊ¤À¤«¤é´üÂÔÂç¡ª
¡üµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ú¹ñ¥í¥Þ¥³¥á¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¢£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇPrime Video¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡Ä
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ã¼Ëö¡ÖFire TV Stick¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡£
Âç²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÉ½¾ð¤ÎºÙ¤«¤ÊÊÑ²½¤â¤è¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Ëè½µ·îÍË¡¦²ÐÍË¤Ë1ÏÃ¤º¤Ä¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÁ´12ÏÃ¹½À®¡£
½Å¤¿¤¤Å¸³«¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
