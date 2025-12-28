¥Ò¥í¥ß¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÈÖÁÈ¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¤ä¤¹»Ò¤é¤¬¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤Ë¡¡ÁêËÐ¶µ¼¼¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ò¥í¥ß¤ÎÂç³¢Æü¥ê¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤Íè¤Î²£¹Ë¤òÌ´¸«¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢º£½©¤ÎÂæÉ÷¤Ç¥Æ¥ó¥È²°º¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÚÉ¶¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¹ë²Ú½õ¤Ã¿Í¤¬·üÌ¿¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤½¤Î´°À®¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ÃÆ£¹À¼¡¡¡´ÆÆÄ¶È¤ò¡ÖÅïÎÂ¡Ê¤È¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÛ100Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È²þÁõ¤Î¤¿¤á¡¢ÊÉ¤Î¼¿¶ô¡Ê¤·¤Ã¤¯¤¤¡ËÅÉ¤ê¤È¾²¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅ½¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¼¿¶ôÊÉÅÉ¤êºî¶È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¶È¤ÏËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤»ö¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Æ·è¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅïÎÂ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÅïÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤È¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®Àô¹§ÂÀÏº¡ÖÁÇ¿Í¤¬Íè¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¸ÅÌ±²È¤äÅÚÉ¶¼þÊÕ¤ÎÃÏÌÌ¤ÎÂçµ¬ÌÏÊÞÁõ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£Ìó20¥È¥ó¤ÎÅÚ¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤¡¢°ìÂÞ20¥¥í¶á¤¤ÅÚÂÞ¤ò¼¡¡¹¤È´¬¤¯ºî¶È¤Ë»×¤ï¤º¡Ö·ë¹½¥¥Ä¤¤¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º°ì¸À¡£
¾®Àô¤µ¤ó¤Ïºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇ¿Í¤¬Íè¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¿·¤·¤¤ÍÑ¸ì¤Ë¤â½Ð²ñ¤¤¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ä¤¹»Ò¡¡²¿ÅÙ¤â¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï±«É÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤´è¾æ¤ÊÅÚÉ¶¤òºî¤ë¤¿¤á¹â¤µ4.7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹üÁÈ¤ßºî¤ê¤È150¥¥í¤ÎµðÂç¥Æ¥ó¥ÈÄ¥¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯É÷¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´Ä¹80¥á¡¼¥È¥ë¤Î³°ÊÉºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤Ë·Î¸Å¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥í¥ß¤ÎÂç³¢Æü¥ê¥Û¡¼¥à¡Ù¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¸á¸å6»þ¤«¤é¸á¸å11»þ30Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£¿·¤¿¤ÊÁêËÐ¶µ¼¼¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£