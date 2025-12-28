£µ¡óBERMUDA ·ëÀ®£µ¼þÇ¯¤Ç¥ÉÇ÷ÎÏ¥é¥¤¥Ö¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢É¬¤ºÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¸½Ìò¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Ê¡±Ê¤¢¤ê¤µÎ¨¤¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¡×¡ÊÊ¡±Ê¤È£Ê£Õ£Î£Á¡¢¤´¤Ñ¡¼¤»¤ó¤È¤Ð¤ß¤å¡¼¤À¡á¤´¤Ñ¤ß¤å¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç·ëÀ®£µ¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢È¯¤·²ñ¾ì¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£¤´¤Ñ¤ß¤å¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ð£Õ£Ò£Å¡¾£Ê¡×Ã«¤â¤â¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¡¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥®¥¿¡¼¤È¼êÏÃ¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯¥²¥¹¥È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦茺ÃÏµ£¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐºäÏÂ¹°¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¤ì¤¤¤Ç¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£²ñ¾ìÃæ¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿£µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥ºÄÌ¤êàÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤êÅÝ¤¹á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÆ¤Ó²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤âÀ¼¤¬¤«¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ®¶¸¡££µ¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Ê¡±Ê¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¥Þ¥ó¥É¡¡¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤¤µ¤ó¡¢茺ÃÏµ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ê£µ¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢É¬¤ºÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£