ÀÐ´Ý¿Æó»áàÀÚ¤êÈ´¤Æ°²èá¤ÏÁÛÄêÆâ¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤éÊÔ½¸ÅÀ¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬£²£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Î£å£÷£ó¡¡£Ð£é£ã£ë£ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Î¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¡¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»öÁ°¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤À¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³£±ÈÖ¤Ç°ì·â¤¬Êü¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤«¤é¤Ï¡ÖµÄ²ñ¤Î»þ¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤³¤ì¤ÏÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤ë¡Ù¤ÈÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤Î¼ÁÌä¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÛÄê¤·¤Æ¡¢²¿¤Ê¤éÊÔ½¸ÅÀ¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¤Ë¸«¤»¤ë¤â¤Î¤¬°Â·Ý¹âÅÄ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ì¾¤Ç¤âÌµÌ¾¤è¤ê¥Þ¥·¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£»Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤¬¼õ¤±¤ë¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤é°ú¤¼õ¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£