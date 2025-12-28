¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊóÁê¼¡¤°¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î5³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ 1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¡¡28ÆüÍ¼Êý¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¾®ËÒ»ÔËÌ³°»³¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¸«¤¿¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö8Âæ¤¬½Ð¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤éÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ï¹âÈæÎÉ¸ç¤µ¤ó(78)¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¾®ËÒÀþ¾®ËÒ¸ý±Ø¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½600m¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£