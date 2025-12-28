lynch.が12月28日に東京ガーデンシアターで＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の幕を閉じた。これで、20周年プロジェクトがついに終了した。

そして本公演のLIVE Blu-rayの発売が決定、さらに本公演のセットリスト・プレイリストを各音楽配信サービスにて公開された。

デビュー20周年を記念して「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」と銘打ったプロジェクトは、2024年から始まり1年かけて実施され、最終章となる12月28日開催の東京ガーデンシアター公演でラストを飾り終了。

終演後には、本公演の模様を収録したLIVE Blu-ray『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER』が2026年4月22日に発売されることが発表となった。

Disc.1にはライブ本編映像のほか、メンバーによるオーディオコメンタリーが収録され、Disc.2には各メンバーの貴重なインタビューやバックステージの模様などを収めたドキュメンタリー映像が収録される。さらに32ページのフォトブックが付属する特別仕様。数量限定盤となる。また、キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」で予約すると複製サイン＆メッセージ入りカード（A４サイズ）とPASS風ステッカーがもらえる早期予約キャンペーンも開始したのでチェックしてほしい。受付は2026年2月1日(日)23時59分まで。

なお、LIVE Blu-ray発売に先駆けて、2026年4月18日（東京）、4月19日（名古屋）にて、メンバーが舞台挨拶に登壇し本編映像を上映するプレミア先行上映会の開催が決定。詳細は後日発表となる。

そして、12月28日開催の東京ガーデンシアター公演のセットリストが、プレイリストとして各音楽配信サービスで公開された。

さらに早くも来年の新情報も発表。2026年初夏にニューアルバムのリリースと全国ツアーの開催が決定した。こちらも詳細も、後日解禁される。

プレイリスト「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」

URL：https://lnk.to/20251228_ATWGY

LIVE Blu-ray『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER』 【数量限定版】

2026年4月22日Release

KIXM-90653~4

￥16,500（税抜￥15,000）

Blu-ray（2枚組） ・収録内容

Disc.1：lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT 「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」 25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER（ライブ本編映像）／オーディオコメンタリー付き

Disc.2：20TH ANNIVERSARY DOCUMENTARY MOVIE

※特別パッケージ仕様：OUTER CASE/DIGIPAK/32P PHOTO BOOK ・購入特典

タワーレコードオリジナル特典：ライブフォトブックレット

メーカー多売特典：PASS風ステッカー ・早期予約キャンペーン

【対象店舗】キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」

【キャンペーン期間】2025年12月28日(日)〜2026年2月1日(日)23:59迄

【早期予約特典】複製サイン＆メッセージ入りカード（A４サイズ）＋PASS風ステッカー

詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16649/ ・プレミア先行上映会

2026年4月18日（土） 東京某所

2026年4月19日（日） 名古屋某所

※上映後メンバーによる舞台挨拶あり。詳細は後日発表