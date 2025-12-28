¡ÚÁ´ÆüËÜ£Ó¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¢£µ£°£°£Í¤ÏÊä·ç°·¤¤¤Ë¡¡Í¥Àè¸¢¤ÏÊÝ»ý¡¢ÅòÅÄ¶¯²½ÉôÄ¹¡Ö½Ð¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£°ðÀîÁª¼ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡×
¢¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£¸Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬ÊÄËë¡£ÃË½÷£·¿Í¤º¤Ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£³Âç²ñÏ¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë£²°Ì¡¢£±£°£°£°£Í¤È£±£µ£°£°£Í¤Ç£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚ¤Ï£±£°£°£°¡¢£±£µ£°£°£Í¤È¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¼ïÌÜ¤ÇÁª½Ð¡££µ£°£°£Í¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö°·¤¤¤Ç¡¢Âç²ñ£±°Ì¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¹¼÷¡Ë¡¢Æ±£³°Ì¤Î»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤ËÂ³¤¡¢£µ°Ì¤Î°ðÀî¤¯¤ë¤ß¡Ê¸÷Ê¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅòÅÄ½ß¡¦¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊä·ç¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í¥Àè¸¢¤Ï¹âÌÚÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£µ£°£°£Í¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÌÚ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡£ÅòÅÄÉôÄ¹¤â¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë£µ£°£°£Í¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï·è¤á¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿ôÆü¤Ç½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ°ì»þ¡¢Êä·ç¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¸ÞÎØÁ°¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ç¤Î¹âÌÚ¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¹½¤¨¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬½Ð¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¡£°ðÀîÁª¼ê¤È¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï£µ£°£°£Í¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£µ£°£°£Í¤ò³ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³ð¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£