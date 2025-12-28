“声優界ナンバーワン・グラビアン”の異名を持つ井口裕香が28日未明、自身のSNSを更新し、27日発売のコミック誌「ヤングドラゴンエイジ」に登場したことを報告した。



【写真】ぴちっとワンピ＋デコルテ全開 隠しきれない美スタイル

「ヤングドラゴンエイジvol.32発売しました～～～!!!わ～お!!!!」とノリノリで伝えた。「表紙と巻頭グラビアを担当させていただきました!特別付録は『クリアファイル』と『ＢＩＧポスター』!ゲーマーズ・アニメイトで購入すると『特典ブロマイド』もゲットできます!」ときっちりアピールした。



表紙では胸元のぱっくり開いたセーターにマフラーというあざとい組み合わせで豊かな姿を公開。ほかにもガバッとセーターをはだけたキャミソール、メガネ姿なども披露している。「冬の装い＋メガネなグラビアは初です ぜひぜひゲットしてください～」と盛り上げた。



井口は2002年に声優デビュー。アニメ「アイドルマスターXENOGLOSSIA」の天海春香役で初主演。「とある魔術の禁書目録」シリーズのインデックス役、「〈物語〉シリーズ」の阿良々木月火役などを担当している。



（よろず～ニュース編集部）