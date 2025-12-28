“食い尽くし系夫”と食べるおせちが悲惨！ さらに夫の父、弟も……。年末年始「夫婦トラブル」
年末年始に勃発しがちな夫婦トラブル。帰省、初詣、旅行などの定番行事や、親族と囲むおせちにも火種は潜んでいるようです（全2回の#2）。
※人物名はすべて仮名です。
【マンガ】大皿料理「食い尽くし系」夫に辟易する妻。よく食べる姿が好ましく思えたのは最初だけで…
特におせちは、お重に入っている中身の個数と人数を計算して「何個ずつ取るか」を考えて食べるのが常識です。でも夫はそれができません。お重を回すと自分の好物を全部取ってしまうので、友人との会食の際など一緒にいて恥ずかしくなります。
そしてさらに夫の実家に行くと、夫の父も弟も「食いつくし族」。大トロやウニだけが一瞬で空っぽになる寿司桶を眺めながら「この親にしてこの子ありか……」と、呟く私です。
このセリフは優しそうに見えて、実は「自分で探すのはめんどくさいから、君が選んで手配・予約をしてね」という丸投げ。仕方なしに私がネットで探しますが、12月中旬ともなれば年越しのツアーはもうどれも満席。
あちこちに電話をかけ、何とか旅行の予約が取れると、今度は「これ、マジでめちゃ高くない？」「うわー残念！ 温泉じゃないの!?」「君の希望ばっかりでずるくない？」と、自分が「任せる」と言ったことはすっかり忘れて、次から次へと文句、否定、愚痴、嫌み……。私への感謝やお礼は一言もありません。「じゃあ行くのをやめる？」と逆切れしたいところですが、キャンセル料が高いのでそれもできません。
やっとの思いで参拝をしてお昼を食べようとしても、食事処はどこも混雑。お店をのぞいては「並んでいるからここはやめよう」というので、あちこち見ても結局どこにも入れずに1時間ぐらいたってしまいます。こんなことなら、「最初の店に並んでいれば今ごろは店内に入れたのに」といつも思ってしまいます。でも、それを指摘しても余計に不機嫌になるだけなので黙っています。ホントにめんどくさいです。
実は今年は鹿児島帰省の年だったのですが、急に夫が「俺は行かない」と言いだしました。「子ども3人を連れて私一人では無理」と主張する私と「それなら帰省をやめればいい」という夫とで大げんか。いろいろ話を聞いてみると、結局「妻の実家では気を使って疲れるので帰省したくない」というのが夫の本音だと分かりました。うちの父は足が悪くて移動が大変なのに、「孫に会いたいなら、東京に来てもらえばいいじゃん」と自分勝手な意見を言う夫に失望しました。私ももう、千葉に行くのはやめようかなと思っています。
その間、私は性格のきつい義母と認知症傾向のある義父と顔を突き合わせながら、息が詰まるような日々を過ごしています。ここ数年は我慢していましたが、それも限界に達しているので、来年からは夫一人で帰省してもらおうと思っています。
年末年始は夫婦が一緒にいる時間が増え、一緒にやらなければいけないことも増えるので、もめごとも多くなりがちです。「一緒にいなければ／やらなければ」という固定観念に縛られず、「相手から離れる時間」を適宜とることが、トラブル回避につながることもあります。
リラックス、リラックス。見て見ぬふり。逃げるが勝ちです。
▼三松 真由美プロフィール
男女関係に悩む1万3000名の女性会員が集うコミュニティを展開。セックスレス・ED・女性性機能に詳しく、性を通して男女関係を円滑にするメソッドを考案。講演、メディア出演、著書多数の恋愛・夫婦仲コメンテーター。執筆家。
(文:三松 真由美（夫婦関係ガイド）)
