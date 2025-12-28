¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛµÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌ¾¼è»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷15310¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãµÜ¾ë¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à2021¡Á2025Ç¯¤ÎÎßÀÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°éÀè¿ÊÅÔ»Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä¼ã¼Ô¤Î°Ü½»¡¦Äê½»»Üºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¤Õ¤ë¤µ¤È ¤Ê¤È¤ê¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»ÔÌ±¶¨Æ¯¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÏ·¸å¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤äÁí¹çÉÂ±¡¤ÎÍ¶Ã×¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤ÈÂº·É¤Ç¤¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬³§¸µµ¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë²È¤òÇã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÈÄí¤äÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³¹¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Ì¾¼è»Ô¡¿É¾ÅÀ65.4¡¿ÊÐº¹ÃÍ64.2Ì¾¼è»Ô¤Ï¡¢»³¤«¤é³¤¤Þ¤Ç¤òÍ¤¹¤ë¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¤äJRÀþ¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÀ°¤¤¡¢¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤È½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÉÙÃ«»Ô¡¿É¾ÅÀ68.3¡¿ÊÐº¹ÃÍ74.9ÉÙÃ«»Ô¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎËÌÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê½»´Ä¶¤È¼«Á³´Ä¶¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¹çÊ»¤ò¤»¤ºÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÀ©»Ü¹Ô¤Ï2016Ç¯¤Ç¡¢°ÊÍè¿Í¸ý¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤äÁí¹çÉÂ±¡¤ÎÍ¶Ã×¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤ÈÂº·É¤Ç¤¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬³§¸µµ¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë²È¤òÇã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÈÄí¤äÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)