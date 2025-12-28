「超！ 飛んでる」大物俳優、スカパラのライブにサプライズ出演！「跳躍力えぐない⁇ 」「規格外」の声
俳優のムロツヨシさんは12月28日、自身のInstagramを更新。東京スカパラダイスオーケストラのライブにサプライズ出演した様子を公開しました。
【写真】ムロツヨシ、「規格外」のジャンプを披露！
この投稿にコメントでは「ムロさん超！ 飛んでる」「サプライズ最高」「楽しかった様子が良くわかるわぁ」「ステージの熱と楽しさが画面越しにも伝わってきます」「跳躍力凄すぎです」「翔ぶアーティスト ムロ」「かっこよすぎる」「跳躍力えぐない⁇ 笑笑」「飛んだねぇ」「躍動感と臨場感が規格外」「バレーボール石川選手に負けないくらいきれいな跳躍」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】ムロツヨシ、「規格外」のジャンプを披露！
「翔ぶアーティスト ムロ」ムロさんは「スカパラの兄さんたち いつも仲間にまぜてもらって ありがとうございます」とつづり、7枚の写真を投稿。27日に開催された、東京スカパラダイスオーケストラの「47都道府県 HALL TOUR 『47』」徳島公演にサプライズ出演した様子を披露しています。ステージ上で高々とジャンプしているムロさんの姿やスカパラメンバーとの集合写真など、ステージの熱気が伝わってくるような写真ばかりです。
5月に「トイトイ feat.ムロツヨシ」を配信リリーススカパラが作曲・演奏し、ムロさんがゲストボーカルとして参加している楽曲「トイトイ feat.ムロツヨシ」が2025年5月に配信リリースされました。ムロさんの歌手デビュー曲として話題を呼んだ「めでたしソング feat.ムロツヨシ」に続く2作目のムロさんとスカパラとのコラボに、ファンからは「待ってましたぁ」「ムロさんのイメージのまんまでもう最高です」「中毒性のある曲ですね」「本当に待ってたんですよ」と歓喜の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)