¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÂ¼£Ð£Ç£±¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²²óÀï¤Î£±¹æÄú¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¾®ÌîÀ¸Æà
¡¡¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë
¡¡¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê£³£·¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£±£°£³´ü¡¦£Á£±¡á¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±²óÀï£±£±£Ò¤ÇÎÐ¤Î¥«¥Ý¥Ã¥¯¤òÃå¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£¶ÏÈ¤Ç£³ÃåÈ¯¿Ê¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²²óÀï¤ÎÃêÁª¤Ç¡¢£±£²£Ò¤Î£±¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ö£Ó¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î´¶¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¸¼¨¤«¤é²¡¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï»ä¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹çËþÅÀ¡£Æ±¤¸¤¯Ê¡²¬»ÙÉô¤Ç£±£±£Ò¤ÎÇò¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿ÀîÌî²êÍ£¡ÊÊ¡²¬¡ËÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Î®¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£