¡¡¡Ú¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡Û2021Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¤¿·³»öÀ¯¸¢²¼¤ÎÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥®¥Ë¥¢¤Ç28Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÊÑ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥É¥¥¥ó¥Ö¥ä»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡£À¯ÊÑ¤¬Áê¼¡¤°À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¡¢Áªµó¼Â»Ü¤¬À¯¾ð²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¿ôÆüÃæ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Ç¤´ü¤Ï7Ç¯¡£
¡¡À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥Þ¥ê¤ä¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬È¯À¸¡£11·î¤Ë¤Ï¥®¥Ë¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦¤Ç·³¤¬¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ù¥Ê¥ó¤Ç¤âÀ¯ÊÑÌ¤¿ë¤¬µ¯¤¤¿¡£ÃÏ°èµ¡¹½¤ÎÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ·ÐºÑ¶¦Æ±ÂÎ¡ÊECOWAS¡Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£