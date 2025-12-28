¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÂ¼£Ç£³¡¡£²Áö£±£±ÅÀ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤àÂçÂìÌÀÆü¹á
「クイーンズクライマックスシリーズ・G3」(28日、大阪)
¡¡ÂçÂìÌÀÆü¹á¡Ê£´£¶¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦£¸£³´ü¡¦£Á£±¡á¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ£³£Ò¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¯º¹¤·¤Æ£±¼þ£²¥Þ¡¼¥¯¤ÏÀè¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë¥°¥¤¥Ã¤È¿¤Ó¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾¡££²Ãå¤ò»à¼é¤¹¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ï¼ã¶¹Áª¼ê¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ·±¤Ç¤âÉÙ³ßÁª¼ê¤È¤«ÃæÅÄÁª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤â¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Â¤¤´é¤Ä¤¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£²ÆüÌÜ¤è¤ê¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°ÏÈ£²Áö¤À¤±¤É¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÂçÂ¼¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï£´²óÍ¥½Ð¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄì¾å¤²¤µ¤»¤Æ£²Áö£±£±ÅÀ¤Î¾¡Éé¶î¤±¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢½àÍ¥¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¡£