河合優実、外ロケ初挑戦 『ふてほど』父役・阿部サダヲと仲良くグルメ探し
俳優の阿部サダヲと河合優実が、2026年1月4日に放送されるTBS系『バナナマンのせっかくグルメ!! 新春SP』(17:00〜21:00 ※17:00〜18:00は一部地域を除く)に出演する。
阿部サダヲと河合優実
5年連続の新春SPとなる今回の放送では、正月にふさわしい豪華な面々がグルメ探しに挑戦する。
その1組として、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』から阿部サダヲ、河合優実が静岡県熱海市でグルメ探しに初挑戦する。阿部と河合は共に『せっかくグルメ』初出演となり、さらに河合は外でのロケは初挑戦となる。
新春SPのロケとあってか、つい盛り上がるスタッフに「あまり騒ぐのは得意じゃないので」と恥ずかしがる阿部は、地元の人を見つけたときも「今取り込み中だから、やめた方がいいんじゃないかな」と気を遣う。苦戦しながらも慎重な聞き込みによって、漸く絶品グルメにたどり着いた時には、河合も安堵し2人から笑みがこぼれる。
ドラマ内では親子の役どころの2人が、グルメを楽しむ姿は安心感に溢れ、まさに新春の家族団欒の時間にもってこいの番組となっている。
