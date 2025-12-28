CUTIE STREET古澤里紗、ライブ中転倒で左足首剥離骨折 年内歌番組は「椅子に座った形でのパフォーマンス披露」
【モデルプレス＝2025/12/28】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の公式X（旧Twitter）が、12月28日に更新された。古澤里紗が左足首を剥離骨折したことを報告した。
【写真】CUTIE STREETメンバー、ミニ丈衣装で美脚スラリ
投稿では「古澤里紗に関しまして、パフォーマンス中の転倒により医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断されました」と報告。「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました」と今後の活動について伝えた。
12月29日放送の日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」、12月30日放送のTBS「第67回 輝く！日本レコード大賞」、12月31日放送のTBS「CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026」に関しては「古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」と説明。「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」でのORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき♡宣伝部によるコラボパフォーマンスについては、「古澤のみ欠席とさせていただきます」としている。
古澤は、この投稿を引用し「がびーーーん、2025年内最後の最後で剥離骨折しちゃいました、ほんとに私っておバカさん」とユーモアを交えて報告。「歌のみのパフォーマンスになるのですがハッピーオーラ全開できゅーてぃーに歌いたいと思います」と意気込み、「ご関係者の皆様には沢山ご心配とおかけしますとともにお詫び申し上げます」と記している。
CUTIE STREETは同日、幕張メッセで行われた「COUNTDOWN JAPAN 25／26」に出演していた。（modelpress編集部）
