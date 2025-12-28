顔まわりのビジュを強化♡ 男性ウケ抜群な【レーストップス】着回しコーデ4選
楽しい予定もラブな予定も満載なこの季節。どんなコーデにもあう万能アウターがあったら最強じゃない？そこで今回は、餅田コシヒカリさんをゲストに迎えて、Kスポなフーディデザインの「レーストップス」着回し術をお届けします。清楚感もアピできるロマンティックなピンクで本命カレを虜にしちゃお♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
レーストップス
レースのフードをかぶって顔まわりのビジュを強化♡
ロマンティックなピンクで清楚感もアピ。定番のレーストップスも、Kスポなフーディデザインなら新鮮。ドキッとさせる透けで本命カレを虜に♡
Cordinate シンプルガーリーコーデ
手持ちのパンツとあわせて簡単に誰でも叶うシンプルコーデ。小物はレースを選んでガーリーさもプラス♡
Cake with 新宿本店
「誰かの想いをのせる」がコンセプトのオーダーメイドケーキ店。WEB上で自分だけのオリジナルケーキを簡単に作れちゃいます！
住：東京都新宿区新宿5-11-28 スターハイム106
営：11:00 〜 19:00
休：不定休
Instagram：＠cakewith_tokyo
Cordinate 天使のようなモノトーンコーデ♡
白の面積を大きくして天使っぽさを醸すのが、モテ女子の鉄則♡ 足は黒で締めて細見えも忘れずに。
Cordinate ワンピとあわせたフェミニンコーデ
ワンピを選べばコーデに悩むことなくおしゃれにキマる！シンプルすぎないように柄やヘアアクセで調節すると◎。
Cordinate 男性ウケ抜群なカジュアルコーデ
カジュアルに寄りすぎないように、ガーリーなビスチエをあわせて女性らしい印象をプラス。親しみやすいのに憧れちゃう雰囲気をつくる♡
餅田コシヒカリ
もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。
YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子