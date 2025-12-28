８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の古澤里紗がパフォーマンス中に転倒し骨折した。公式発表によると、医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断された。

公式Ｘでは「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました。そのため、下記番組におきましては、古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」としている。

▼２９日

日本テレビ「発表！ 今年イチバン聴いた歌 年間ミュージックアワード２０２５」

▼３０日

ＴＢＳ「第６７回 輝く！日本レコード大賞」

▼３１日

ＴＢＳ「ＣＤＴＶ ライブ！ ライブ！ 年越しカウントダウンＦＥＳ ２０２５→２０２６」

同グループは「かわいいだけじゃだめですか？」がヒット。Ｘでは「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」としている。