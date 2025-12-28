º´²ì¸©·Ù»¡ËÜÉô

¡¡£²£¸Æü¸á¸å£²»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢º´²ì»ÔÊ¼¸ËÆî£±¤Î¥¯¥ê¡¼¥¯¡ÊÉýÌó£¹¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿å¿¼£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡ËÆâ¤Ç¶á¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ­¡Ê£´£¹¡Ë¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÁÜº÷Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£º´²ìËÌ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï»ô¤¤¸¤¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥¯¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±½ð¤Ï»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£