爽やか新色追加に注目集まる「ベルランゴ」

ステランティスジャパンは2025年11月20日、シトロエン「ベルランゴ（BERLINGO）」に特別色「アクア グリーン」を追加設定し、発売を開始しました。

対象となるのは、5人乗り／7人乗りの標準モデルおよび特別仕様車「XTRグリップコントロールパッケージ」です。

【画像】超カッコイイ！ これが 新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（33枚）

ベルランゴは、日常使いからアウトドアまで幅広く対応するMPVとして2020年に日本市場へ導入されました。実用性を重視したパッケージングと個性的なデザインが支持され、ファミリー層を中心に安定した人気を獲得しています。

ボディサイズは、2列・5人乗り仕様が全長4405mm×全幅1850mm×全高1830mm、ホイールベース2785mm。3列・7人乗り仕様では全長4770mm×全幅1850mm×全高1850mm、ホイールベース2975mmとなります。

コンパクトすぎず大きすぎないサイズ感に加え、ベルランゴの象徴ともいえる両側スライドドアによる優れた乗降性と積載性が大きな魅力です。

パワートレインは、最高出力130馬力・最大トルク300Nmを発揮する1.5リッター直列4気筒ディーゼルターボに8速ATを組み合わせ、力強さと実用燃費を両立しています。

今回新たに設定された特別色「アクア グリーン」は、柔らかく明るいパステルトーンが特徴。

街中でも自然の中でも映えるカラーリングで、これまでのベルランゴにはなかった軽快で爽やかな印象を与えます。個性を重視するユーザーにとって、新たな選択肢となりそうです。

グレードは、5人乗りの「ベルランゴ MAX BlueHDi」、7人乗りの「ベルランゴ ロング MAX BlueHDi」に加え、装備を充実させた「XTRグリップコントロールパッケージ」も用意されています。

XTR仕様では、厚みのあるクッションを採用したアドバンストコンフォートシートを装備。

さらに17インチホイールや専用ダッシュボード、XTRバッジ、前後スキッドプレートを採用し、雪道・泥道・砂地に対応するグリップコントロール機能を搭載することで、悪路での安心感も高められています。

価格（消費税込）は、5人乗り仕様では標準モデルのベルランゴ MAX BlueHDi アクア グリーンが452万円、XTR仕様のMAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージが466万2000円。

7人乗り仕様ではベルランゴ ロング MAX BlueHDi アクア グリーンが470万円、XTR仕様のロング MAX BlueHDi XTRグリップコントロールパッケージが484万2000円となっています。

※ ※ ※

SNSでは、新色追加されたベルランゴに対して多くの反響が寄せられています。

まず目立ったのはカラーへの評価で、「アクアグリーンいいね」「素敵な色」「爽やかで好み」といった声が多く、新色の印象を好意的に受け止めるコメントが目立ちました。

また、「欲しい」「ベルランゴらしい色」といった購入意欲を示す声も見られる一方で、「4WDモデルも出してほしい」といった機能面の要望も寄せられています。

総じて、新色アクア グリーンの追加によってベルランゴの魅力はさらに広がっており、実用性と個性を両立したミニバンとしてSNSでも高い注目を集めています。