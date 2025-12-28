＜義母と不仲＞旦那が「実家に泊まれ」という…あなたは今までいったい何を見てきたのですか
実家は帰りやすいところでしょうが、義実家となると話は別。特に義母との仲がよくない場合には、旦那さんに頼まれたとしてもなるべく行きたくない場所になってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『小学生の子どもと2人で私の実家に帰省する予定です。旦那に「ついでに俺の実家にも行って、1泊してきてよ」と言われました。でも私は義母と仲が悪く、もう何年も口をきいていません。そんな状態なのに「泊まっていけ」なんて、正直ありえないと思っています。旦那は私と義母の関係が悪いのを知っていて「子どもを見せてあげてよ」と言いますが、私からしたらストレスでしかないです。こういう場合、みなさんならどうしますか？』
不仲の義実家に、旦那なしで泊まるなんてありえない！
『「スケジュールがいっぱいだから、今度あなたが子どもたちを連れて行ってあげて」でスルーしよう』
『「子どもを見せてあげたいなら自分が連れて行きなよ。私と義母が不仲なのを知っているのに丸投げするな」と言う』
旦那さんなしでの義実家訪問は、キッパリ断るのがよさそうです。旦那さんは投稿者さんと義母の不仲を知っているのですから、それを理由にすることもできますね。「義母に孫を合わせたいのであれば、旦那さん自身が実家に連れていくべき！」というストレートな意見が寄せられました。
妻を使って親孝行するな！旦那がやればいい
『旦那さんが自ら親孝行しないといけないのでは？ 投稿者さんを使って親孝行するなと言いたいわ』
『旦那が連れて行けばいい。なんで義実家とは他人である妻を使って、親孝行しようと思うんだか』
今回、旦那さんは一緒に帰省ができないため、投稿者さんたち親子に義実家に泊まるように言っています。その言動は「投稿者さんを使って親孝行しようとしている」と感じるママたちがいました。投稿者さんの気持ちもわかっているはずですが、それでも義実家に行くように言うのは、自分の都合ばかり考えているようにも見えてしまいます。ちょっと実家に行くだけと考えているのかもしれませんが、それならば自分で行けばいいと思ってしまいますね。
もし義実家に泊まりに行ったら……
『これでいい顔をして子どもを連れて行ったら、「この前一人でも行けたじゃん！」「俺が連れて行かなくてもできるんだからやってよ」になるよ』
もし今回子どもを連れて義実家に行ったら、次も同じことが起きるかもしれません。前回子どもを連れて行けたのだから、またお願いしよう。旦那さんはそう思うのではないでしょうか。投稿者さんが何を言おうが、聞く耳を持ってくれないかもしれません。このように投稿者さんに不利な事実を作らないためにも、義実家には行かない方がよさそうです。
自分の実家は自分で。家族でルール決めを
『うちはお互いの実家は各自で対応。私もフルで仕事をしているから、旦那とは条件が同じ。旦那抜きで旦那実家になんて行かないよ』
義実家への対応を妻に任せる旦那さんもいて、それが当たり前という考えもあるのかもしれません。旦那さんとしては親孝行をしたいと思っているのでしょうが、それなら自分で実家に帰ってほしいですよね。あるママは、実家の対応はそれぞれ自分たちで行っているそう。義実家に行く場合も、旦那さんと一緒に行くようです。
義実家としても、妻よりも実の子どもである旦那さんがきてくれた方が対応がしやすい場合もあるでしょう。義実家と妻はあくまでも他人。もちろん旦那さんとママの実家も同じです。ほどよい距離感を保ちたいと考えると、実家の対応は各自で行うというように決めてしまうのもよさそうですね。