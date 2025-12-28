Âç¹õÃìÉÔºß¤â¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ð¤Í¤Ë¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤Ï4¶¯¤ÇÎÞ¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì58¡½72Åì»³¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÌµÇ°¤µ¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤È¤¬¸òºø¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÅì»³¤ËÇÔÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ç11ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎµÜËÜÁï¡¢ÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë·»Äï¤òÃæ¿´¤Ë»ý¤ÁÌ£¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤âÌ³¤á¤ëÁï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÍÔ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¥³¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©Âç²ñÃæ¤Ë¡¢Âç¹õÃì¤À¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤ÎÄ¹¿ÈÎ±³ØÀ¸¤¬ÆÍÁ³µ¢¹ñ¡£¥Á¡¼¥à¹½À®¤Îº¬´´¤ÏÍÉ¤é¤¤¤À¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ëU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£¡ÖÊ¡²¬Âè°ì¤Ï¤¹¤°Éé¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÍÔ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¿¹üÀº¿À¤òÃ¯¤â¤¬¶¦Í¡£Åß¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢ÀÜÀï¤âÀ©¤·¤Æ4¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÍÔ¤Ï¡Ö¸å²ù¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿Æ²¡¹¤Î4¶¯Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë