¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê69¡½66Ä»¼è¾ëËÌ¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤À¼ÎÌ¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤¬ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£À¼¤Î¼ç¤ÏÃË»Ò¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡£Á´¹ñÁíÂÎ²¦¼Ô¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¤Ë3ÅÀº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥³¡¼¥È¾å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¬°ìÀÆ¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¤Í¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë»Ò¤¿¤Á¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡¢»ÊÎáÅãÌò¤Î±ÝÌÚÍþ²¢¤ËµÈ²¬ÍÛ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¤é¤Î»ý¤Á¾ì¤ÇÎÏ¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö20¡¢30ÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÊÒÊ÷´ÆÆÄ¡Ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Ë¾¡Ëô¤ÏÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£Ãç´Ö¤È¤âÏ¢·¸¤·¤Æ18ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£±ÝÌÚ¤ÏÍ×½ê¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÎ®¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£µÈ²¬¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¼é¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¾¡Ëô¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÅ°Äì¤·Á´°÷¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¤äÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç¤Þ¤È¤á¤ëºÇ¾åµéÀ¸¤ÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Âà¤±¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£±ÝÌÚ¤Ï¡Ö²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£Æ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÈÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎàÅß¤ÎÄºÅÀá¤Ø¤¢¤È1¾¡¤À¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Îº£Âç²ñ¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
£±²óÀï¡¡£¸£´¡û£´£±ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
£²²óÀï¡¡£¹£¹¡û£¶£²±©¡¡¡¡¹õ¡Ê»³·Á¡Ë
£³²óÀï¡¡£·£·¡û£·£µ³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡¡Ë
½à¡¹·è¾¡£¸£±¡û£¶£·ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë
½à·è¾¡¡¡£¶£¹¡û£¶£¶Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë