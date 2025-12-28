UVERworld¡¦TAKUYA¡ç¡Öº£¤«¤é¿ôÊ¬´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤³ÉðÆ»´Û¤À¡×¡¡¥»¥«¥ª¥ï¤ÈÂÐ¥Ð¥ó
UVERworld¤ÈSEKAI NO OWARI¤Ë¤è¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØUVERworld VS¥·¥ê¡¼¥º¡¡UVERworld vs SEKAI NO OWARI¡Ù¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1Ëü2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£UVERworld¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¡ØVS ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù
¡ØVS¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÏUVERworld¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSUPER BEAVER¤äBiSH¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Fukase¡ÖÉðÆ»´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉñÂæ¤ò°Ï¤ó¤Ç360ÅÙ¡¢Á´ºÂÀÊ¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2³¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇ¸åÎó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Î´üÂÔ¤¬Êç¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏSEKAI NO OWARI¡£»Í¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥Ó¡¼¥È¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ØDeath Disco¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡ØRPG¡Ù¡¢¡ØHabit¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£SEKAI NO OWARI¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎFukase¤µ¤ó¤Ï¡ÖUVERworld¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉðÆ»´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡ØFight Music¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢SEKAI NO OWARI¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óUVERworld¥Õ¥¡¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ØDragon Night¡Ù¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£TAKUYA¡ç¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤³ÉðÆ»´Û¤À¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿UVERworld¤Ï¡¢¡Ø7th Trigger¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥Î¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ù¡¢¡ØDon't Think.Feel¡Ù¤ÈÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£TAKUYA¡ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¡ØZERO BREAKOUT POINT¡Ù¤âÈäÏª¡£TAKUYA¡ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Æó¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¡£º£¤«¤é¿ôÊ¬´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤³ÉðÆ»´Û¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ÆÍÆþ¤·¤¿¡ØIMPACT¡Ù¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢UVERworld¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é±éÁÕ¤·¡¢º£¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡ØEN¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢1Ëü2000¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£