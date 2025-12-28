¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÛÀîÌî²êÍ£¡¡¡È¤á¤¤¤Ã»Ò¸ú²Ì¡É¤ÇTR2²óÀïÀä¹¥ÏÈ¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç26Æü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¤á¤¤¤Ã»Ò¸ú²Ì¡É¤ÇÎ®¤ìÎÉ¤·¡ª¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï11R¤Ç2ÃåÈ¯¿Ê¤ÎÀîÌî²êÍ£¡Ê39¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2²óÀï¤Î1¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤ÇÃêÁª¤ò°ú¤³¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë3ºÐ¤Î¤á¤¤¤Ã»Ò¤¬½ã¿è¤ÊÆ·¤Ç»ä¤Î±¦¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢±¦¤Ç°ú¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1ÃåÈ¯¿Ê¤Î±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÃêÁª¡£¡È¤á¤¤¤Î¤ª¹ð¤²¡É¤Î±¦¼ê¤Ç¡¢5Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀä¹¥ÏÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£ÁêËÀ¤Î74¹æµ¡¤â¾¯¤·¤º¤Ä°ÒÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÂ¤¬¡ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¤é°ú¤´ó¤»¤¿ºÇ¹â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
