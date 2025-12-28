CUTIE STREET¡¦¸Åß·Î¤¼Ó¡¡Å¾ÅÝ¤·º¸Â¼ó¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¡¡¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ê¤É¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ½Ð±é¤Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCUTIE STREET¡×¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Åß·Î¤¼Ó¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±X¤Ç¡Ö¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÀÅ¤È¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç½Ð±é¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸Åß·¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï29Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡¢30Æü¤ÎTBS¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡¢31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎTBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡×
¡¡CUTIE STREET¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Î¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸Åß·¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤¬¤Ó¡¼¡¼¡¼¤ó¡¢2025Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë»ä¤Ã¤Æ¤ª¥Ð¥«¤µ¤ó¡¡²Î¤Î¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¤¤å¡¼¤Æ¤£¡¼¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤´´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂô»³¤´¿´ÇÛ¤È¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£