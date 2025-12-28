CUTIE STREET・古澤里紗、左足首の剥離骨折と発表 「無理のない形で出演」椅子に座ってパフォーマンス披露へ
CUTIE STREETが28日、公式Xを更新。古澤里紗がパフォーマンス中の転倒により医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断されたと発表した。
【写真】古澤里紗が左足首の剥離骨折したと発表したCUTIE STREET【全文】
「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました」「そのため、下記番組におきましては、古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」と案内し、それぞれ出演予定だった番組を列記した。
そして「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
【出演予定番組】
■12月29日（月）
日本テレビ『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』
※ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）によるコラボパフォーマンスにつきましては、古澤のみ欠席とさせていただきます。
■12月30日（火）
TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』
■12月31日（水）
TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』
【写真】古澤里紗が左足首の剥離骨折したと発表したCUTIE STREET【全文】
「現在は安静と治療に努めており、本人および関係各所との相談のうえ、無理のない形で出演を続けさせていただくこととなりました」「そのため、下記番組におきましては、古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」と案内し、それぞれ出演予定だった番組を列記した。
【出演予定番組】
■12月29日（月）
日本テレビ『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』
※ORANGE RANGE×CUTIE STREET×超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）によるコラボパフォーマンスにつきましては、古澤のみ欠席とさせていただきます。
■12月30日（火）
TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』
■12月31日（水）
TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』