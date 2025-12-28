Â®Êó¡¦¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡´°Áö¤Ç¤¤¿¤Î¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç26Æü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï11R¤Ç´í¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬4¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ë¹½¤¨¥¦¥¤¥ê¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤ØÀè¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ê¤¢¤ï¤äÅ¾Ê¤À£Á°¡Ä¡£¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©°¤¤°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¥×¥í¥Ú¥é¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡6Ãå¤Ï³Î¤«¤ËÄË¤¤¤¬¡¢´°Áö¤·¤Æ4ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¤¤¡£¡Ö»ö¸Î¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Î»î±¿Å¾¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤¬¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡ÃêÁª¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï5¹æÄú¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ´À°¤¬¹ç¤¨¤Ð¥³¡¼¥¹¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë2²óÀï11R¤Ï¡¢³°¤«¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£