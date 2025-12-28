旅の舞台はドバイ！

まずはドバイについて知るためドバイクイズからスタート。正解すると話題のドバイチョコが食べられる。

第一問出川、第二問堀田、第三問出川、第四問横田、そしてラストも出川が正解！ということで正解した3人にはドバイチョコを。

今夜のお宿は世界一の高層ホテル「シエル・ドバイマリーナ」。泊まれるのは3人のみ。このホテルをかけて行うのは、目隠し水風船あて対決！

1回戦目は谷VS横田、勝者・横田がホテルをゲット！

2回戦目は出川VS塚本、勝者・塚本がホテルゲット！

そして最後は堀田VS武井ディレクター、勝ったのは武井ディレクター！

その夜、勝者チームはホテルで豪華ディナー。一方、負けたチームの夕食はパン一切れのみ。負け組はリーズナブルなホテルへ向かうが、観光都市ドバイだけありリーズナブルなホテルも綺麗！

2日目はカレンダー撮影！まず狙うのは「鷹の輪くぐり」。1人を先頭に全員で輪を作り、鷹がその輪をくぐり抜ける瞬間を狙う。

見事に輪をくぐり抜けた写真は撮れたものの、全員の顔が写らず。最高の1枚を求めて再挑戦し、羽が顔に当たりながらも、全員が目を開けた奇跡の1枚をカレンダーに採用！

続いてはドバイのウォーターアクティビティ。高さ12m、傾斜角0度を滑り下りるウォータースライダーで、4人による飛距離対決を行う。優勝者には、3万円分のドバイ土産が買える！トップバッターの出川が10m30cmを記録。

塚本、横田、谷と続くも、優勝は出川！今回参加できなかった夢っぺのために、ペルシャ絨毯コーナーで見つけたネコの絨毯をお土産に購入。

続いては尺の問題でカットになったネタをご紹介！まずは夕日の撮影。

次に多彩な光や鏡を駆使した没入型デジタルアートスポットでポストカードの撮影！

そして今夜のお宿は「JA・ハッタ・フォート・ホテル」。79棟のヴィラが点在する宿泊施設で、今回は全員宿泊可能！ただしディナーをかけて「靴下早狩り対決」勝てば豪華ディナー、負ければ質素な食事。敗者は出川と堀田。2人とも2日連続質素なご飯となった。

そして女子会最後はスカイダイビング！予算の都合で飛ぶのは2名のみ。しかも飛びたい人だけでゲームを行いその席を争う今までにない決め方。手を挙げたのは谷、横田、塚本。水風船キャッチ対決の結果、横田と塚本に決定！

女子会メンバーお疲れ様でした！