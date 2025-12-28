¡Ú2025Ç¯¥Ù¥¹¥³¥¹¡ÛË»¤·¤¤30Âå¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¥³¥¹¥á£´Áª
Ä«¤«¤é´é¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ä¤ÎµßÀ¤¼ç
¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê iP¡¡¥Ù¡¼¥¹¥±¥¢ ¥»¥é¥à ÅÚÂæÈþÍÆ±Õ
2025Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÃº»À·Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎºÇ½é¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈÃº»À¤Ç·ì¹Ô¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢È©¤Î¡È¤¯¤¹¤ß´¶¡É¤¬¤°¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ´é¿§¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¾¦ÉÊ¡£¤â¤¦£³²ó¤Û¤É¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤äÍ§¿Í¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È±¤âÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤ò¤·¤Ä¤Ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¼Á´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¥¢¥ê¡¼ ¥¯¥í¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼UV ¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼¥à
È±¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç UV¥«¥Ã¥È¡Ü¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¸ú²Ì ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°»þ¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î»ý¤Á¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£½©¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÌÓÀè¤ÈÉ½ÌÌ¥á¥¤¥ó¤ÇÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤À¤±¤É½Å¤¹¤®¤º¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÉÊ¡£
¥Ä¥ä´¶¤ÇÎ©ÂÎ¾®´é¸«¤»
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥°¥í¥¦¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È004
2025Ç¯¤Ï¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤±¤ÉÎ©ÂÎ´¶¡É¤ò½Ð¤·¤ÆÂç¿Í¤Ê¹¤È´¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤òÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹±¢±Æ¤¬¤¢¤ë´é¤Î·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¸¦µæ¡£¤³¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥é¥á¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤Ê¤Î¤Ë´é¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª£´¿§¤¢¤ë¤Î¤Ç¾ì½ê¤´¤È¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÇÂç»ö¤Ê»Å»ö¤äÍ½Äê¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤¹¤È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¡¢Æü¾ï¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ
¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿ ¥°¥í¥¦¥«¥Ð¡¼¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥ª¡¼¥¯¥ë05
ÈþÅª¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢²Ö²¦¤Î¸¦µæ°÷¤µ¤ó¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ§¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡£»ä¤Ï¸µ¡¹¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»È¤ï¤º²¼ÃÏ¤È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁÇÈ©´¶¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´¥ÁçÈ©¤Î»ä¤¬Á´´é¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â°ìÆü¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê´¶¤ä²½¾ÑÊø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ï¤É¤ì¤âË»¤·¤¯¤Æ¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÄ´»Ò¤¬¾¯¤·À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Îµ¤Ê¬¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥á¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¿ÅÙ¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥¹¥á¤¿¤Á¤¬¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃúÇ«¤ËÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£