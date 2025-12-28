日本テレビ野球中継「Dramatic Baseball」が、YouTubeチャンネルで今シーズン最も視聴回数が多かった「視聴回数オブ・ザ・イヤーTOP5」を発表しました。

5位にはリチャード選手の東京ドーム初アーチがランクイン。5月18日の中日戦で松葉貴大投手から放った一発でした。その6日前、5月12日にソフトバンクから電撃トレードで移籍してきたリチャード選手でしたが、ウエスタン・リーグ5年連続ホームラン王という大器の片りんを巨人ファンに知らしめた一発でした。

4位には9月13日の阪神戦。9-10と後がない9回ウラに、1アウトランナー2、3塁の場面で坂本勇人選手が代打として打席に立った場面。はじき返した打球が前進守備をしいていた阪神内野陣を抜いて、センター前に転がっていきました。これでセカンドランナーの若林楽人選手もホームに生還し、サヨナラ勝ちとなりました。

3位にはまたまたリチャード選手。8月24日にDeNAの竹田祐投手から放った「看板直撃弾」。リチャード選手はこれで賞金100万円をゲットしています。

2位には雨と雷に見舞われた福島での中日戦。9回表に守護神、ライデル・マルティネス投手が古巣相手に逆転を食らった場面でした。岡林勇希選手と辻本倫太郎選手に連打を浴びると、最後は細川成也選手に逆転の3ランホームランを許し、無念の降板となりました。

そして、栄えある第1位は平内龍太投手のアンダースロー。2位から5位の50万回台をはるかに上回る80万回以上の視聴回数でした。

初めて平内投手がアンダースローで投げた打者は中日の細川成也選手。オーバースローでストライク2つをポンポンと取ると、3球目はアンダースローでど真ん中に投げ込みます。さすがに驚いた細川選手。試合後に「もう、今季最後の打席ですよ」と平内投手に苦情を入れたそう。平内投手は来季も時々、アンダースローを見せると思います、とニヤリとすると、「視聴回数ダントツでしたね。見ていただいてありがとうございました」と一礼しました。