29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』のタイムテーブルが発表され、人気アーティストたちの豪華コラボレーションが明らかになりました。

番組は、『Spotify』のストリーミングデータをもとに、“今年イチバン聴かれた歌”を紹介。豪華アーティストによる生ライブを番組最長となる5時間30分の生放送で行い、今年最も聴かれた曲・最も聴かれたアーティストが発表されます。MCは俳優の新木優子さん（32）と志尊淳さん（30）が務めます。

オープニングパフォーマンスにはAiScReamメンバーの大西亜玖璃さんと大熊和奏さんが登場。今年バズったあの曲に豪華アーティストも参加し、スペシャルパフォーマンスを披露します。

さらに午後9時台にはBE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結し、お互いの楽曲に参加。一夜限りの豪華コラボレーションを行います。

■名曲カバー企画や地上波初コラボレーションも

また番組では視聴者投票『日テレミュージックアワード投票企画』も行われます。『Spotify』にて12月5日〜9日までに投票企画を実施。手越祐也さん、TREASUREにカバーしてほしい楽曲をそれぞれの楽曲リストから投票が行われており、1位を獲得した楽曲を番組内でそれぞれ歌唱します。

手越さんは、歌手としてリスペクトする槇原敬之さんの『僕が一番欲しかったもの』『もう恋なんてしない』『どんなときも。』『遠く遠く』の中から1位になった楽曲を、TREASUREは同じ事務所の先輩アーティスト・BIGBANGの『BANG BANG BANG』『FANTASTIC BABY』『BAD BOY』の中から1位になった楽曲をカバーします。

さらに小室哲哉さんと氷川きよしさんの地上波初コラボパフォーマンスが決定。小室さんが手掛けた氷川さんの楽曲『Party of Monsters』を『氷川きよし with t.komuro』として地上波で初披露します。

2025年を締めくくる音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』は、12月29日午後5時30分からホテルニューオータニ幕張より生放送です。

■タイムテーブル

※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載 （メドレー・企画を除く）

※放送時間は変更の可能性があります。

【午後5時30分〜6時30分】※一部地域をのぞく

・CORTIS・超ときめき♡宣伝部・超特急・T.N.T・TREASURE

・NEXZ・MAZZEL・ROIROM

【午後6時30分〜7時】

・中島健人・三浦大知

オープニングパフォーマンス

・AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）

【午後7時台】

・XG・JO1・TOMORROW X TOGETHER・なにわ男子・NEWS

平成 VS 令和

・ORANGE RANGE・超ときめき♡宣伝部・CUTIE STREET

中島みゆき SP カバー

・工藤静香

【午後8時台】

・ILLIT・CUTIE STREET・Creepy Nuts・Travis Japan

・Number_i・HANA

【午後9時台】

・Ado・Stray Kids・Da-iCE・BE:FIRST・LiSA

地上波初コラボ！

・小室哲哉×氷川きよし（氷川きよし with t.komuro）

年末ドリームメドレー

・BE:FIRST・MAZZEL・HANA・STARGLOW

【午後10時台】

・Ado・Stray Kids

Spotify 国民投票企画

・手越祐也・TREASURE

