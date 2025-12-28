¿·ÀîÍ¥°¦¡¡32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ä20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££³£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££³£²ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿·Àî¤Ï¡Ö£³£²ºÐ¤â·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö£²£°Âå¤Þ¤Ç¤Ï¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤¹¤ó¤´¡¼¤¯¶¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æà¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ªá¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦Ï¢Íí¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£