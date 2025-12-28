「パキッとした色苦手」な人に！【グローバルワーク】40・50代に似合う「ボルドートップス」

あたたかみのあるカラーの洋服が着たいけれど、派手なのは苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、大人コーデにマッチしやすいボルドー。今回は【グローバルワーク】から、ボルドートップスをご紹介。冬コーデに取り入れて、ワンランク上の着こなしを目指して。

落ち着いたボルドーカラーが上品なペプラムカーデ

【グローバルワーク】「モヘヤタッチペプラムカーディガン」\3,492（税込・セール価格）

深みのあるボルドーカラーで、上品見えが狙えるカーディガン。今季のトレンドであるペプラムディテールや、パール調のボタンも華やかなアクセントに。あたたかみのある素材感ながらすっきりと見えやすいリブ編みも好ポイント。ボルドーはベーシックカラーと相性がいいので、想像以上に着まわしの利くカラーです。

ゆったりシルエットのボルドーシャツでこなれ見え！

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\3,991（税込・セール価格）

オーバーサイズシルエットで羽織としても使いやすく、着こなしのバリエーションが広がるシャツ。コーデュロイのシャツはごわつきが気になりがちですが、スタッフさんによると「柔らかで着心地軽い」とのこと。スウェットシャツのロゴとシャツのボルドーカラーをリンクさせれば、おしゃれ度UPを狙えるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M