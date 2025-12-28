ビジュ200点ーーーッッ♡【3COINS】新年の食卓が華やぐ「お正月グッズ」

お正月の食卓を華やかに彩るアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に登場中。和の雰囲気を添えてくれて、おせちやお雑煮などのお正月料理もより映えそうです。今回はまとめ買いできるランチョンマット、アクセントになりそうな豆皿をご紹介。おしゃれな「お正月グッズ」でテーブルコーディネートも楽しんでみて。

透け感が映える「ランチョンマット7枚セット」

7枚セットを\330（税込）でまとめ買いできるお得感が嬉しいこちら。和の雰囲気たっぷりなゴールドカラーのランチョンマットは、やや透け感のあるデザインがおしゃれ。食卓に彩りをプラスしてくれて、より料理の見映えも良くなりそうです。敷いておけばテーブル自体が汚れにくくなり、小さなお子さんがいるご家庭でも役立ってくれそう。

色味のアクセントになる「豆皿」

花のシルエットが映えるおしゃれな豆皿。公式サイトによれば「ちょっとした一品を盛るのにちょうどいいサイズ」で、アクセントとして食卓に色味を添えられそうです。フチはほんのりと高さがあり、少し汁気のあるおかずも盛り付けられそう。価格は\330（税込）。ちょっとした調味料入れや、箸置き代わりに使うのもアリかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

