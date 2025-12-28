¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÄ¹ÂµÃå¤Æ¤¤¤ëTUBE¤Ïµ®½Å¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡§°ìÌä°ìÅú
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ28Æü¡þNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ä£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëTUBE¡ÊÁ°ÅÄÏËµ±¡¢³ÑÌî½¨¹Ô¡¢½ÕÈªÆ»ºÈ¡¢¾¾ËÜÎèÆó¡Ë¤Ï¡¢¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¡¢¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTUBE¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¥ê¥Ï°Ï¤ß¼èºà¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¡½¡½¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°ÅÄÏËµ±
¤¨¤Ã¡¢°Õµ¤¹þ¤ß!? ¤È¤Ë¤«¤¯¡Öµ¨Àá¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¡×¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤â¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµ¼Ô¿Ø¤ò¸«¤Æ¡Ë¸µµ¤¤Ê¤¤¤Í¡©²ñ¾ì
¡Ê¾Ð¡ËÁ°ÅÄÏËµ±
³§¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²æ¡¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿¿Åß¤Ç¤¹¤è¡£ ³ÑÌî½¨¹Ô
Ä¹ÂµÃå¤Æ¤¤¤ëTUBE¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡½¡½²þ¤á¤Æ¤³¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©Á°ÅÄÏËµ±
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤»¤ï¤·¤Ê¤¤£±Ç¯¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ ¶î¤±È´¤±¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²ñ¾ì
Çú¾Ð¡½¡½½é½Ð¾ì¤Ï1993Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡ÖÂç¸æ½ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬...¡£Á°ÅÄÏËµ±
ÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö»þ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡×¤È¡£ Ì¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¡ÊÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ë¡×¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ²ñ¾ì
Çú¾ÐÁ°ÅÄÏËµ±
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤Ï¡©Á°ÅÄÏËµ±
£±¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡½¡½º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÎÁª¶ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°ÅÄÏËµ±
NHK¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Öµ¨Àá¤â²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿¿²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ÑÌî½¨¹Ô
²ñ¾ì¤ÏÃÈË¼Â¿¤á¤Ç¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½ËÜÈÖ¤Î°áÁõ¤â¡Ö²Æ¡×Á´³«¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°ÅÄÏËµ±
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¿¿²Æ¤Î³Ê¹¥¡×¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¡½¡½º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö´Á»ú°ìÊ¸»ú¡×¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Á°ÅÄÏËµ±
¡Ö½Ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ 40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ª½Ë¤¤¤Ï²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Á°ÅÄÏËµ±
£¶·î£±Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡½¡½¤³¤Î40Ç¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê40Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©³ÑÌî½¨¹Ô
¼Â¼Á¡Ö20Ç¯¡×¤Ê¤ó¤Ç¡£ ²Æ¾ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÁ°ÅÄÏËµ±
¤±¤Ã¤³¤¦Åß¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë½ÕÈªÆ»ºÈ
ºÇ½é¤Ï£±Ç¯Ãæ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤È·è¤á¤¿»þ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á°ÅÄÏËµ±
¤½¤ì¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é93Ç¯¤Î¹ÈÇò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤À¤«¤é¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åß¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£