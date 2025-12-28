¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û¾®ÌîÀ¸Æà¡¡½éÀï3Ãå¡¡TR2²óÀï¤ÏÀä¹¥ÏÈ¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç26Æü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ÎÂè10²óÊ¡²¬Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê37¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë1²óÀï¤Î11R¤Ç3Ãå¡£¤·¤«¤â¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤¬±ó¤¤ÂçÂ¼¤Î6¥³¡¼¥¹¤«¤é¤È¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê3Ãå¤Ï¡ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈS¥é¥ó¥¯¤ÎÁêËÀ21¹æµ¡¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¤Î¤Ï²ó¤êÂ¤Ç¤¹¤Í¡£ÄúÈø¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬Ä¾¤ì¤ÐÄ¾Àþ¤â¡×¡£Á°Áà¼Ô¤ÎÌî´ÖÂç¼ù¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¿¤ÓÂ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂç³°6¥³¡¼¥¹¤«¤é½àV¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤¹¾å¤Ë±¿¤¬É¬Í×¤ÊÏÈÈÖÃêÁª¤Ç1¹æÄú¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£
¡¡´°Á´¤ËÎ®¤ì¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¡ÎÏÅª¤Ë¤âÁ´¤¯»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë2²óÀï¤Î12R¤Ïµ¤¹ç¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß¤À¡£